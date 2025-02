Anna Wendzikowska była jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich dziennikarek i prezenterek telewizyjnych. Od 2007 roku do 2022 roku należała do redakcji "Dzień Dobry TVN", gdzie odpowiadała za wywiady z aktorami i aktorkami Hollywood . 43-latka ma za sobą wiele interesujących rozmów. Jej rozstanie z pracodawcą odbyło się jednak w atmosferze skandalu. Wendzikowska oskarżała TVN o mobbing.

Ile Wendzikowska zarabiała w TVN?

– Ja tych wywiadów zrobiłam, myślę, że z 5 tys. Płacą tylko za ten, który zostanie wyemitowany. Wiele nie ujrzało nigdy światła dziennego. (...) Różnie płacił, a powiem wam, co mi tam. Zaczynało się to chyba od 700 zł, ale ja sobie wynegocjowałam 1,5 tys. zł – wyznała.

Wojewódzki zwrócił uwagę, że choć wyemitowany wywiad trwał na przykład 4 minuty, to jego organizacja była znacznie dłuższa. – Trzynaście godzin w jedną stronę, cztery minuty rozmowy... w ciąży również? Na room service by nie starczyło – dodał i dopytał Wendzikowską, czy kiedykolwiek zaskoczyli ją jej sławni rozmówcy.

– Ja zawsze powtarzam, że to są tacy sami ludzi, jak wszyscy inni. Tam byli i mądrzy, i głupi, i fajni, mniej fajni. Całe spektrum. Było tak czasami, że sobie wymyśliłam mądre pytanie, a ta osoba pyta mnie: o co chodzi? Ona nie rozumie – opowiedziała.

Wendzikowska o mobbingu

Tymczasem w najnowszym wywiadzie wróciła do tamtych sytuacji. – To nie jest tak, że moja sytuacja była najgorsza. Ja zupełnie dobrze mogłam w tym funkcjonować, przymykając oczy na pewne sytuacje. Tam były gorsze historie, osoby, które lądowały na psychoterapii i psychotropach. Tam się straszne rzeczy działy – przekonywała Wojewódzkiego i Kędzierskiego.

Zdaniem Wendzikowskiej osoba, która miała dopuszczać się wobec niej niestosownych zachowań, teraz pracuje w innym miejscu. – Dzisiaj pracuje w programie śniadaniowym w Polsacie. Już dzwonią do mnie ludzie, którzy tam pracują. (...) To jest straszne, jak o tym myślę. Usłyszałam: nie mów tego na głos, będziesz "niezatrudnialna". (...) Ileś osób wylądowało w naprawdę trudnych sytuacjach, a osoba, która jest za to odpowiedzialna, spadła na cztery łapy i robi to dalej, w innym miejscu – stwierdziła na koniec.