"Gierek" z 2022 roku to biograficzny film o Edwardzie Gierku, I sekretarzu KC PZPR w latach 1970–1980. Film w reżyserii Michała Węgrzyna przedstawia burzliwą dekadę rządów Gierka, jego polityczne decyzje, ambicje modernizacyjne oraz upadek w wyniku kryzysu gospodarczego i wewnętrznych rozgrywek partyjnych.

O czym jest "Gierek"? Michał Koterski jako I sekretarz KC PZPR

"Gierek. Nazwisko, o którym słyszał w Polsce każdy, ale nikt nie zna jego prawdziwej historii. Kim był naprawdę? O czym marzył? Z kim się przyjaźnił? Komu ufał? Kogo kochał? Kto go zdradził? Historia człowieka, który dziś wciąż budzi skrajne opinie, porusza dogłębnie. Polityka bywa brudna, ale gdy dotyka ona całej rodziny, cena okazuje się zbyt duża do zapłacenia. Tajemnice wspólnego życia, widzianego oczami żony i matki Edwarda Gierka po raz pierwszy trafiły na duży ekran" – brzmi oficjalny opis filmu "Gierek".

Film o Edwardzie Gierku zebrał jednak bardzo słabe recenzje. Krytykowano go za powierzchowne podejście do historii, nieprzekonujący scenariusz i przesadnie propagandowy wydźwięk. Nie pomogła nawet imponująca charakteryzacja Koterskiego, który w filmie jest niemal nie do poznania.