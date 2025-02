"Dziewczyna z igłą" jest wybitna, ale nie chcę oglądać jej drugi raz. Szkoda, że nie dostanie Oscara

"Dziewczyna z igłą" to film ciężkiego kalibru. Polska koprodukcja Magnusa von Horna, która przypomina mroczny epizod z historii Danii, staje kością w gardle, nie daje odetchnąć, przygniata. Choć nominowana do Oscara, to raczej go nie dostanie – w kategorii "najlepszy film międzynarodowy" ma zbyt dużą konkurencję. Szkoda, bo jak najbardziej zasługuje na tę nagrodę. To film znakomity, jeden z najmocniejszych, jakie widziałam.