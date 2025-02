Francuski prezydent Emmanuel Macron poleciał do Waszyngtonu akurat w trzecią rocznicę rosyjskiej inwazji na Ukrainę , aby porozmawiać o inicjatywie prezydenta USA Donalda Trumpa , mającej na celu zakończenie wojny. Działania nowej administracji amerykańskiej, która podjęła bezpośrednie rozmowy z Rosją, a zwłaszcza ostatnie oskarżycielskie wobec Ukrainy wypowiedzi Donalda Trumpa mocno niepokoją Kijów i Europejczyków. Misję Macrona uznano zatem za próbę wpłynięcia na Waszyngton i zapewnienia Europie miejsca przy stole negocjacji.

"Pokój nie może oznaczać kapitulacji Ukrainy"

Jeszcze przed konferencją prasową Trump ocenił, że wojna może zakończyć się "w ciągu kilku tygodni". W wywiadzie dla telewizji Fox News Emmanuel Macron zgodził się, że możliwe jest szybkie zawieszenie broni. – Myślę, że jest to wykonalne – powiedział prezydent Francji . – Myślę, że można to osiągnąć w nadchodzących tygodniach – dodał. Chwalił jednocześnie inicjatywę Trumpa, jako "bardzo pozytywną".

Komentatorzy zwrócili uwagę na "serdeczną" atmosferę spotkania Trump-Macron. Portal niemieckiej telewizji ARD informuje, że francuski prezydent starał się "oczarować" Donalda Trumpa, aby osiągnąć cel swojej wizyty, czyli przybliżyć Europę do stołu negocjacji ws. Ukrainy. Prezydent USA mówił o "wyjątkowych" relacjach z francuskim przywódcą, a Macron podkreślił, że on i Trump dążą do "stabilnego, trwałego pokoju" w Ukrainie.