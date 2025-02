Liderka Alternatywy dla Niemiec (AfD) Alice Weidel przegapiła nocny telefon z gratulacjami od amerykańskiego miliardera Elona Muska po sukcesie jej partii w wyborach do Bundestagu . Kiedy rano spojrzała na swój telefon, zobaczyła „nieodebrane nocne połączenia z USA”, powiedziała Weidel w poniedziałek (24.02.). Był wśród nich telefon od Elona Muska, „który osobiście gratulował”. – Będę dziś rozmawiać przez telefon, z kim, nie powiem teraz – dodała liderka AfD .

Weidel pochwaliła też doradcę prezydenta USA Elona Muska, który w ostatnich miesiącach publicznie agitował za jej skrajnie prawicową partią AfD , za co był wielokrotnie krytykowany. Na Platformie X, którą kupił w 2022 r., debatował też podczas kampanii z Alice Weidel. W przesłaniu wideo wezwał ludzi w Niemczech, aby byli „dumni” z bycia Niemcami.

Musk chwali Niemcy

Po wyborach zaś Musk chwali Niemcy za sprawne liczenie głosów. „Niemcom udało się policzyć 100 procent z 50 milionów głosów w mniej niż 8 godzin, a wszystkie były papierowe. Tak, da się to zrobić” – napisano w jednym z postów „End Wokeness", który opublikował na swoim profilu także Musk. Termin „woke”, który pierwotnie odnosił się do świadomości niesprawiedliwości społecznej i rasizmu, jest używany w obozie prawicowym i skrajnie prawicowym do pejoratywnego opisywania postaw, które są postrzegane jako nadwrażliwe, dogmatyczne lub wyraźnie zbyt liberalne.