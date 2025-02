W najnowszym badaniu przeprowadzonym przez pracownię Opinia24 Koalicja Obywatelska cieszy się największym poparciem wśród osób, które zadeklarowały chęć wzięcia udziału w wyborach – wynosi ono 31,3 proc., co opisuje TVN24 . Jest to wynik identyczny jak w poprzednim miesiącu.

Nowy sondaż partyjny. KO i PiS mają identyczne poparcie

Tuż za nią znajduje się Prawo i Sprawiedliwość z poparciem na poziomie 30,4 proc., co oznacza spadek o 0,7 punktu procentowego w porównaniu do poprzedniego badania.

Na trzeciej pozycji znajduje się Konfederacja, która zyskała poparcie 16,6 proc. badanych, co stanowi wzrost o 2,6 punktu procentowego.

Trzecia Droga, czyli koalicja Polski 2050 i PSL, zdobyła 8,9 proc. głosów, co oznacza spadek o 0,8 punktu procentowego. Lewica może liczyć na 5,3 proc. poparcia, co jest spadkiem o 1,7 punktu procentowego, a partia Razem uzyskała 3,1 proc. (wzrost o 0,9 punktu procentowego).

Co ciekawe, z dotychczasowych działań rządu Donalda Tuska jest zadowolona mniej niż jedna trzecia Polaków. "Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z dotychczasowych działań rządu Donalda Tuska ?" – takie pytanie zadała pracownia Opinia24 ponad tysiącu Polaków. Zrobiła to na zlecenie RMF FM . Wyniki powinny być także dla premiera światełkiem alarmowym.

Tak Polacy oceniają rząd Tuska

Jedna trzecia badanych (33 proc.) odparła, że "zdecydowanie nie". Do grupy niezadowolonych trzeba jeszcze doliczyć tych, którzy odpowiedzieli "raczej nie" (24. proc.). Łącznie daje to grupę 57 proc. badanych, wedle których rząd nie działa tak, jak powinien.

Grupa udzielająca rządowi poparcia jest o wiele mniejsza. Zaledwie co 14. respondent twierdzi, że z działań ekipy Tuska jest zadowolony. "Raczej" usatysfakcjonowanych jej działaniami jest kolejne 24 proc. osób. Daje to razem 31 proc., czyli mniej niż jedną trzecią. Zdania nie miał (odpowiedzi "nie wiem / trudno powiedzieć") co ósmy ankietowany (12 proc.).