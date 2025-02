Zgodnie z tym oświadczeniem prezydent regularnie uczestniczy w licznych wydarzeniach publicznych, podczas których nieustannie ściska dłonie swoich zwolenników, co mogło zdaniem Białego Domu prowadzić do powstawania urazów na jego dłoniach.

Spotkanie Trumpa i Macrona w Białym Domu

Po tych słowach Macron przerwał wypowiedź Trumpa i zaczął prostować jego słowa. – Nie. Szczerze mówiąc, my zapłaciliśmy 60 proc. całkowitego zaangażowania świata w pomoc Ukrainie . Tak jak USA . To były pożyczki, dotacje i gwarancje. Przekazaliśmy realne pieniądze – powiedział francuski przywódca.

Macron mówił też o zamrożonych rosyjskich aktywach w Europie. – Żeby było jasne: mamy 30 mld zamrożonych aktywów. Ale nie jest to zabezpieczenie pożyczki, ponieważ to nie jest nasza własność. Pieniądze po prostu zostały zamrożone. Jeżeli w końcu, w trakcie negocjacji, będą gotowi nam to przekazać, to super. Na koniec to będzie pożyczka. Rosja za to zapłaci – stwierdził.