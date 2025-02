Kiedy jesteśmy najmniej szczęśliwi? Naukowcy to wyliczyli

Pewien naukowiec pokusił się o wyliczenie wieku, w którym w naszym życiu dopada nas największy dół. Profesor ekonomii David Blanchflower z Dartmouth College ( USA ) przeprowadził badanie, które przyniosło bardzo dokładną odpowiedź. Jak to zrobił?

Naukowiec zajął się przeanalizowaniem danych ze 132 krajów i podzielił je na państwa rozwinięte i rozwijające się. Wysnuł wniosek, że w przypadku tych pierwszych to wiek 47 lat i dwóch miesięcy, a w krajach rozwijających się ludzie są najbardziej zdołowani w wieku 48 lat i dwóch miesięcy.

Tymczasem jest to okres grubo przed wiekiem senioralnym. Co takiego dzieje się w życiu na przełomie 40/50 lat? Naukowiec postanowił przeanalizować u tysięcy ludzi 15 zmiennych, które określił "parametrami nieszczęścia".

Jaka jest jednak odpowiedź na pytanie o powód nieszczęścia? Naukowiec wyjaśnia to narastaniem smutku wraz z wiekiem, kiedy człowiek ocenia swój dorobek życiowy i może dojść do wniosków, które go nie satysfakcjonują.