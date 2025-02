Prawo jazdy dla 17-latka. Jakie są założenia tego pomysłu?

To tak naprawdę przywrócenie dawnych przepisów, bo do 2002 r. można było w tym wieku prowadzić auto. I to bez dodatkowych warunków. Teraz jednak nowa ustawa przewiduje kilka wymogów, które wymienił portal prawo.pl . 17-latkowie będą mogli kierować autem:

na terytorium Polski - do czasu ukończenia 18 lat w towarzystwie pasażera siedzącego na przednim siedzeniu, w przypadku pojazdu samochodowego innego niż czterokołowiec - przez okres 6 miesięcy, licząc od dnia uzyskania prawa jazdy, jednak nie dłużej niż do czasu ukończenia 18 lat.

ukończyła 25 lat; posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 5 lat i nie jest ono zatrzymane za przekroczenie prędkości, przewóz osób w liczbie w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym; nie podlegała zakazowi prowadzenia pojazdów w ciągu ostatnich 5 lat; nie znajduje się pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

Zmiany dotyczące prawa jazdy mają więcej przeciwników. Jakie padają argumenty za i przeciw?

Kolejny właściciel szkoły nauki jazdy, również z Lublina, zwraca uwagę na inną rzecz: nie wszyscy uczniowie mieszkają w miastach, gdzie mają dogodne i różnorodne sposoby dojazdu do szkoły czy na spotkania ze znajomymi. – Wśród najmłodszych kursantów najwięcej jest tych z miejscowości pod Lublinem. Tłumaczą, że nie mają jak dojechać, bo autobus rzadko kursuje, a oni muszą dostać się do szkoły, chcą się spotkać ze znajomymi. W Lublinie młodzież inaczej do tego podchodzi. Mają elektryczne hulajnogi rowery miejskie, komunikację publiczną. Tak jak we wszystkich większych miastach. Myślę więc, że na zmianach najbardziej skorzystałaby młodzież z terenów wiejskich – wyjaśnia Maciej Kulka. Magdalena Wit-Wesołowska, psycholożka transportu z kilkunastoletnim doświadczeniem, jest przeciwniczką tych zmian.