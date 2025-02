Prawo jazdy dla 17-latków – Polacy zdecydowali

Okazuje się, że większość z nas jest zdecydowanie przeciwna takiej zmianie. Co ciekawe, najwięcej przeciwników tego pomysłu jest w grupie 50-69 lat – to niemal 3/4 badanych.

27 proc. było zdania, że "raczej się nie zgadzam", co razem stanowi 2/3 Polaków, którzy są przeciw obniżeniu wieku, w którym można przystąpić do egzaminu na prawo jazdy kategorii B.

Wyraźnie widać to, że najmniejsze zaufanie do najmłodszych kierowców mają najstarsi obywatele. W grupie między 50 a 60 rokiem życia, przeciwnych jest aż 73 proc. ankietowanych. To czyni z nich największą grupę sprzeciwiających się takiemu rozwiązaniu.