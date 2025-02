Manuela Gretkowska Fot. archiwum prywatne

Za to Błaszczakowi majda przed oczyma nagi Tusk, albo Tusk w bikini na molo z Putinem. Nieważne, że było to krótkie i jawne spotkanie w czasach pokoju. W przeciwieństwie do biesiad Kaczyńskiego u Anatolija Wasina ruskiego agenta, w latach 90.. W dodatku "niezwykłego agenta" jak podkreśla prezes z dumą. Ponad rok kaptował go nie byle oficer KGB, tylko specjalista wysokiej klasy. Efekty tego widzimy – Polska przez 8 lat zsuwała się po równi pochyłej w ramiona Rosji i Białorusi wołając: Bóg, Honor, Ojczyzna.

"Uśmiechnięta Polska nie chce płakać"

Czy ktoś jeszcze pamięta patriotyczny cyrk rekonstrukcji historycznych, obietnic oddania życia za ojczyznę i tworzenia klas matematyczno-patriotycznych? Zdrajcy przewidywali, że trzeba będzie obliczyć drogę ucieczki na azyl z punktu A nad Wisłą do punktu B w Białorusi i Budapeszcie?

Rozumiem, że uśmiechnięta Polska nie chce płakać i umierać za Polskę wyklętą PiS-u. Ale gdy trzeba naprawdę narazić życie za ojczyznę, wyborcy PO nie protestują przeciwko wysłaniu polskich kontyngentów wojskowych do Ukrainy. W przeciwieństwie do młodzieńców z Konfederacji. Tym bardziej że tu, w Polsce, gdy ich partia wygra, dostaną może w przydziale na własność kobiety, które się im należą, tak jak muzułmańskim męczennikom obiecane dziewice w raju. Dlaczego by nie, w końcu obsesyjny onan*zm może zamęczyć nawet konfederacyjnego incela.

Czy tak samo młodzi Polacy (tzn. co drugi głosujący na Konfę) brandzlują się swoim patriotyzmem, ale nie umieją tego w realu? Gdzie się podziała słynna polska odwaga, chęć walki za wolność waszą i naszą? Tym bardziej że jeszcze nie na naszym terytorium. Nie grozi nam pobór i śmierć za ojczyznę. Wystarczy, gdy uruchomimy legendarny polski honor. Anglicy, Szwedzi są gotowi wysłać swoje misje pokojowe do Ukrainy, ale nie my, bohaterowie Europy.

"Co się Polsko z Tobą porobiło?"

Wybory prezydenckie już rozgrywają się pod sztandarem: ratujmy naszych chłopców przed śmiercią w Ukrainie. Jakbyśmy nigdy nie wysyłali kontyngentów wojskowych do Iraku czy Afganistanu. Po "naszych chłopców" przyjdą, gdy tego nie zrobimy i pozwolimy Rosji zniszczyć Ukrainę. Antyukraińską Konfederacja w tym pomoże. Mer Lwowa nazwał wprost Mentzena "prorosyjskim politykiem z polskim paszportem", za co ten mu grozi: "Ja się tym zajmę, gdy wygram".

Co się Polsko z Tobą porobiło? Dlaczego chowasz głowę w piasek i wystawiasz tyłek, w którym zatykasz dumnie flagę? No dramat.

