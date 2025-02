Przed laty sama rozbierałam się do naga publicznie, razem z innymi kobietami do plakatu Partii Kobiet. Różnica polegała na tym, po pierwsze, że nie było widać nawet sutka. Po drugie zrobiłyśmy to same, z własnej woli zwracając uwagę na naszą partię i sytuację kobiet. Nikt nas nie zmuszał, ani za nami nie stał żaden wyrachowany Kanye West jak za Biancą, dyrygując striptizem, by użyć dla własnych celów. Podobnie robiły dziewczyny z różnych akcji feministycznych.