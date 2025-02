Ten scenariusz nie wydaje się już tak nieprawdopodobny po rewolucji w USA. Trwała tyle, co zaprzysiężenie nowego prezydenta. Zmiana jest zbyt radykalna i jak twierdzi Trump nieodwołalna, skoro cytując go "to prawdopodobnie ostatnie wybory". Vence potwierdził prezydenckie słowa w Monachium, wygłaszając swoją antyunijną i faszystowską przemowę: Europo nie wyznajesz już tych samych wartości co rząd USA. Odwołujesz wybory (w Rumunii) kiedy ci się podoba, bo nie szanujesz wolności słowa. Dodał, że jeśli cybernetyczne interwencje cudzych państw mogą zagrozić wyborom, to taka demokracja jest słaba.