Tusk: demokracja nie musi być bezradna ws. migracyjnej presji

Nowe prawo krytykują przedstawiciele lewicy

Ustawę krytykują m.in. przedstawiciele lewicy. "Sejm zagłosował za zawieszeniem prawa do azylu. Gdyby taką ustawę w poprzedniej kadencji złożyło PiS, to Koalicja Obywatelska przypięłaby się do mównicy w Sejmie. Hańba dla tego Sejmu, hańba dla tego rządu. Wszystkich jego członków. Nie ma znaczenia, jak głosowaliście – To jest WASZ rząd!" – napisała Marcelina Zawisza z partii Razem.