Wiadomo, co może czekać Polaków deportowanych z USA. "Zapraszamy do podjęcia pracy"

Stanowisko Tuska ws. paktu migracyjnego

Tusk Podkreślił, że "Polska nie przyjmie, co mogłoby wynikać z niektórych zapisów paktu migracyjnego , żadnych ciężarów związanych z mechanizmem relokacji". – Jeśli komuś w Europie przyjdzie do głowy, że my przyjmiemy na siebie jeszcze jakieś dodatkowe obciążenia, to ja mu odpowiem, że tego nie będziemy realizowali. Koniec, kropka – mówił.

Ursula von der Leyen zaznaczyła: – To nie jest klasyczna nielegalna migracja, to instrumentalne wykorzystanie migracji. To hybrydowe zagrożenie, wyzwanie nie tylko dla Polski, ale także i Europy. I dodała "Zasada jest taka, że to my decydujemy o tym, kto przyjeżdża Unii Europejskiej, a nie Władimir Putin, Aleksander Łukaszenka, czy przemytnicy".