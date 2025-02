Romans Rodowicz i Olbrychskiego. Oto co życzyła piosenkarka aktorowi w 80. urodziny

Zakochani mieli za sobą wiele fascynujących przygód, które dziś wspominają z sentymentem.– Byliśmy szaleni. Potrafiliśmy przez dwa dni jechać konno, wierzchem z Warszawy do Drohiczyna, rodzinnego miasteczka Daniela. 120 km w jedną stronę. I z powrotem też. Zajęło nam to dwa dni przez pola i lasy, spaliśmy na jakimś sianie, wpadaliśmy do knajp po drodze jak do jakichś salonów na Dzikim Zachodzie, przytraczając konie obok przystanków PKS-u! A to wszystko w przaśnym PRL-u – opowiadała Rodowicz.