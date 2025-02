Ile trzeba zjeść pączków, żeby przytyć o 1 kilogram? To może być naprawdę trudne Fot. Marek BAZAK/East News

"Pączki wcale nie pochodzą z Polski, a ich słodki smak jest jedynie zapożyczeniem z... krajów arabskich. Choć znano je już w czasach starożytnego Rzymu, to zwyczaj spożywania ich w tłusty czwartek w naszym kraju zaczął powoli rozpowszechniać się dopiero na przełomie XVI i XVII wieku. Początkowo święto to nazywano 'mięsopustem', a pączki nadziewano słoniną i zapijano wódką, której nie szczędzono na koniec karnawału tuż przed Wielkim Postem" – dowiadujemy się z artykułu NaTemat poświęconemu tej tradycji.

W tym roku tłusty czwartek wypada 27 lutego. Tradycyjnie wypada też tego dnia chociaż jednego pączka, ale na tym niektórzy nie poprzestają. Oprócz zjedzenia kilku sztuk dokładają jeszcze faworki, racuchy i inne kaloryczne rzeczy. Skupmy się jednak na samych pączkach.

Ile trzeba zjeść pączków, żeby przytyć o 1 kilogram?

Wiemy, że są słodkie i tłuste, więc nie najzdrowsze. Wszystko (niemal) jednak jest dla ludzi, ale trzeba robić to z umiarem. Czy od zjedzenia jednego pączka przytyjemy? Chyba nikt w to nie wierzy. Ile więc trzeba ich zjeść, by to by zauważalne, kiedy staniemy na wadze?

– Żeby przytyć 1 kilogram tkanki tłuszczowej, musimy zjeść ponad 7700 kalorii więcej niż to, co jemy na co dzień, czyli bardzo dużo – mówił dietetyk Michał Wrzosek w rozmowie z RMF FM.

Przyjęło się mówić, że standardowy pączek ma 300 kalorii (taki z nadzieniem i cukrem pudrem). Łatwo więc obliczyć, że żeby przytyć kilogram, trzeba ich zjeść... 25 (7700/300). Trudno to osiągnąć jednego dnia, nawet jeśli jesteśmy łasuchami. Nie tacy jednak śmiałkowie stąpają po polskiej ziemi.

Warto podkreślić, że dużo zależy od naszego metabolizmu i rodzaju pączka (dodatki w postaci lukru czy różnorakich kremów to dodatkowe kalorie), ale pochłonięcie jednego, dwóch czy nawet trzech w przypadku zdrowych i aktywnych fizycznie osób nie zrobi wielkiej różnicy. A skoro o aktywności mowa...

Co trzeba zrobić, żeby spalić jednego pączka?

Można iść na dłuższy spacer (i to taki godzinny) lub chodzenie po schodach (i to tak parę razy przez cały blok), ale są też inne ciekawe sposoby na spalenie pączka. Powstał nawet specjalny internetowy kalkulator na tłusty czwartek, który to podpowiada:

słodkie pocałunki (1 min. całowania to około 20 kcal), przeciętny czas na spalenie 1 pączka to 1 godz. 42 min. przytulanie i pieszczoty (5 min. to około 6 kcal), przeciętny czas na spalenie 1 pączka to 2 godz. 38 min. romantyczny taniec (wg twórców kalkulatora osoba ważąca około 70 kg w ciągu godziny może spalić w ten sposób 210 kcal), przeciętny czas na spalenie 1 pączka = 1 godz. 35 min. śmiech do rozpuku (15 min. to około 40 kcal), przeciętny czas na spalenie 1 pączka = 4 godz. 8 min. masaż partnera (około 80 kcal na godz.), przeciętny czas na spalenie 1 pączka = 1 godz. 11 min. gorąca kąpiel z bąbelkami (około 126 kcal na godz.), przeciętny czas na spalenie 1 pączka = 3 godz. 10 min. relaksujący sen (około 70 kcal na godz.), przeciętny czas na spalenie 1 pączka = 5 godz. 17 min. granie w planszówki (około 34 kcal na godz.), przeciętny czas na spalenie 1 pączka = 3 godz. 10 min. oglądanie horrorów (to nie żart, badania naukowe potwierdzają, że podczas oglądania tego gatunku filmów spalamy więcej kalorii w porównaniu np. z komediami), przeciętny czas na spalenie 1 pączka = 3 godz. 39 min.