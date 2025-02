Zbliża się Tłusty Czwartek. Z tym przepisem pączki wyjdą pyszne i puszyste. Fot. Wojciech Stróżyk/East News

Kiedy wypada Tłusty czwartek w 2025 roku?

Tłusty Czwartek w 2025 roku przypada na 27 lutego. To tradycyjne święto, które ma swoje korzenie w średniowieczu. W przeszłości tego dnia zajadano się tłustymi potrawami, aby przygotować się na nadchodzący Wielki Post. Obecnie jest to dzień, w którym chętnie sięgamy po pączki, faworki i różne inne słodkości.

Data Tłustego Czwartku zmienia się w zależności od tego, kiedy wypadnie Wielkanoc. W 2025 roku obchodzona jest dopiero 20 kwietnia, dlatego Tłusty Czwartek również przypadnie później niż zwykle.

Tegoroczne ceny pączków mogą rozczarować. Z roku na rok są coraz wyższe, co staje się problemem dla wielu osób, które nie chcą przepłacać za słodkie wypieki.

Ceny za jednego pączka w popularnych cukierniach już dawno przekroczyły granicę 20 zł. W mniejszych punktach wynoszą wokół 5 zł. Portal portalspozywczy.pl sprawdził ceny w cukierniach m.in. w Warszawie i Łodzi, gdzie pączki kosztują od 5 do 8 zł za sztukę. Jeszcze kilka lat temu taka cena była nie do pomyślenia, ale dzisiaj to już norma.

Najlepszy przepis na domowe pączki

Ceny słodkości w sklepach i cukierniach mogą przyprawić o ból głowy, dlatego warto rozważyć, by zrobić je samemu. Z tego sprawdzonego przepisu wyjdą pyszne, miękkie i puszyste. By je wykonać potrzebujemy:

500 g mąki pszennej 50 g świeżych drożdży (lub 14 g suchych) 4 żółtka 1 całe jajko 60 g cukru 250 ml ciepłego mleka 80 g masła (rozpuszczonego) 1 łyżka spirytusu lub octu 1 łyżeczka ekstraktu waniliowego lub cukru wanilinowego szczypta soli

Do nadzienia: ulubiona konfitura i 1 l oleju rzepakowego do smażenia. Poniżej sposób przygotowania:

Najpierw należy przygotować zaczyn. Drożdże rozcieramy z łyżką cukru, dodajemy trzy łyżki mąki oraz połowę ciepłego mleka. Po wymieszaniu przykrywamy ściereczką i odstawiamy na 10–15 minut, aż wyrośnie.

W dużej misce łączymy mąkę, cukier, sól, żółtka, jajko, zaczyn i resztę mleka. Wyrabiamy przez około 10 minut, aż masa stanie się elastyczna. Następnie dodajemy roztopione masło i spirytus, po czym kontynuujemy wyrabianie przez kolejne 5 minut. Ciasto przykrywamy i odstawiamy w ciepłe miejsce na 1–1,5 godziny, aż podwoi swoją objętość.

Po wyrośnięciu rozwałkujemy na grubość 1,5 cm. Szklanką wykrawamy kółka, na środek każdego nakładamy odrobinę nadzienia, dokładnie sklejamy i formujemy kulki. Układamy na stolnicy, przykrywamy ściereczką i pozostawiamy na 30 minut do ponownego wyrośnięcia.

W szerokim garnku rozgrzać olej do 175°C. Aby sprawdzić temperaturę, dobrym sposobem jest wrzucić kawałek ciasta – jeśli skwierczy i wypływa, olej jest gotowy. Pączki smażyć partiami, po około 2 minuty z każdej strony, aż staną się złociste. Do obracana najlepiej użyć drewnianego patyczka (tych, które wykorzystujemy np. do szaszłyków). Po wyjęciu odsączyć na ręczniku papierowym. Na koniec oprószyć cukrem pudrem i gotowe.

Jeśli chcemy uzyskać super puszyste pączki, lepiej nie dodawać za dużo mąki – ciasto powinno być miękkie. Trzeba też uważać, by olej nie był zbyt gorący – w przeciwnym razie pączki spalą się na zewnątrz, a będą surowe w środku.

Z przepisu wychodzi od 15 do 20 pączków w zależności od wielkości. Domowe pączki to alternatywa dla tych kupnych, a ich przygotowanie to świetny pomysł na miłe spędzenie czasu z bliskimi.

A jeśli martwi się kaloriami, to warto w natemat.pl, znajdzie również przepis na mini pączki bez tłuszczu air fryera. Można się nimi zajadać bez wyrzutów sumienia.

