Coś, co się zaraz wydarzy na koniec tygodnia, przyniesie ulgę przyrodzie po wyjątkowo suchej zimie. W Polsce pojawią się fronty atmosferyczne, które przyniosą opady deszczu i śniegu (głównie w wyższych partiach gór) – podają Fani Pogody . Oczywiście pokrywa śnieżna, jeśli się pojawi, nie utrzyma się długo.

Do Polski napływa ciepłe i wilgotne powietrze znad Atlantyku . Te fronty atmosferyczne w czwartek (27 lutego) przyniosą słabe opady deszczu . Kolejna fala opadów ma pojawić się w nocy z czwartku na piątek i w piątek (28 lutego). Od Podlasia po Małopolskę ma spaść około 10-20 mm wody.

Deszcz stopniowo przestanie padać w weekend. W sobotę (1 marca) będzie padać tylko przelotnie, lokalnie nawet deszcz ze śniegiem. Śnieg spadnie tylko w pobliżu gór. Na grafice prognozowana suma opadów do nocy z soboty na niedzielę (1/2 marca) za meteologix.com .

Nadchodzi lekkie ochłodzenie. Od piątku do poniedziałku (3 marca) temperatura nie przekroczy 10 stopni Celsjusza. W weekend będzie od 2 do 6 stopni. W nocy pojawi się tylko lekki mróz (od -5 do -1 stopnia).