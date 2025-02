Anomalia temperatury będzie potężna. Mamy nową prognozę pogody na cały marzec 2025

Mrozy już za nami. Obecnie nawet wczesnym rankiem temperatura w Polsce jest powyżej zera, by w ciągu dnia szybować do prawie 10 stopni. Tak jest na przykład w Warszawie i wielu innych miejscach. Ale to dopiero początek, bo zbliżają się dni z prawdziwym wzrostem temperatury. Mamy całą prognozę pogody na marzec 2025.