"500 plus dla małżeństw"

Pomysł "500 plus dla małżeństw" może być ważnym sygnałem społecznym – podkreślając, że długoletnie związki są doceniane i wspierane przez państwo. Choć projekt napotyka przeszkody natury prawnej i finansowej, jego wprowadzenie mogłoby stanowić krok w stronę polityki prorodzinnej. Może to zachęcić do zakładania rodziny.