Marcowe wypłaty świadczenia rodzinnego 800 plus rozpoczną się jeszcze w lutym. "Osoby, które zazwyczaj otrzymują je na początku miesiąca, dostaną wypłatę już 28 lutego. Jest to spowodowane specyficznym ułożeniem dni w kalendarzu wypłat. To jednak niejedyna zmiana w harmonogramie" – zauważa portal Interia.pl.czy coś