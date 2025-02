Pączki za mniej niż 10 groszy. Lidl tą promocją skosił konkurencję

Dziś dzień zajadania pączków i faworków, a my podpowiadamy, jak zrobić to w najkorzystniejszych cenach. Kolejne dyskonty prześcigają się w promocjach, więc przyjrzyjmy się promocjom z Lidla. Aż trudno wyobrazić sobie, że za pączka w tym markecie zapłacimy zaledwie 9 groszy. Podpowiadamy, co zrobić, by zdobyć pączki za kilka groszy.