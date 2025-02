Co wiadomo o dzieciach Elona Muska? Ostatnio show kradnie jego syn "mały X". Fot. Fot. JIM WATSON / AFP / East News; Rachel Coyne auf Unsplash. Montaż: naTemat.pl

Najstarsze dziecko Elona Muska w tym roku skończy 21 lat. Najmłodsze podobno urodziło się we wrześniu 2024 roku i najbogatszy człowiek świata podobno miał widzieć je tylko trzy razy.

Wśród jego potomstwa są bliźniaki i trojaczki. Jedno dziecko jest transpłciowe i dziś odcina się od ojca. Jedno zmarło 10 tygodni po urodzeniu. Niektóre znane są z tego, że mają dziwne imiona. Jak 4-letni X Æ A-Xii, zwany "małym X" który po ostatniej wizycie z ojcem w Białym Domu stał się gwiazdą internetu.

Elon Musk zabierał go ze sobą już wcześniej. X był z nim m.in. na inauguracji prezydenta USA, ale dopiero w Gabinecie Owalnym słodki malec szybko przykuł uwagę wszystkich – robił zabawne miny, rozpraszał ojca, wkładał mu palce do uszu i zaczął go naśladować, utrudniając mu rozmowę z dziennikarzami. Musk reagował ze śmiechem, przepraszał.

– To jest X i jest świetnym facetem z wysokim IQ – stwierdził w pewnym momencie Donald Trump.

Ale furorę w mediach społecznościowych zrobiło też inne nagranie, gdy po jednym z wystąpień Musk schodzi ze sceny i nie zwraca uwagi na syna. Idzie po schodach, a za nim schodzi mały X. Musk nawet się nie odwraca. Nie widzi też, jak malec macha do ludzi. Dopiero po chwili zorientował się, że małego nie ma obok i po niego wrócił.

Cała sytuacja wywołała lawinę skrajnych komentarzy.

A zatem jakim ojcem jest Elon Musk? I kim są wszystkie jego dzieci?

Musk: "Jeśli ludzie nie będą mieli więcej dzieci, cywilizacja upadnie"

Zacznijmy od tego, że Musk jest pronatalistą. Jednym z tych, którzy wierzą, że posiadając dużo dzieci, mogą uratować ludzkość przed katastrofą demograficzną. Zjawisko to jest szczególnie zauważalne wśród bogatych elit z Doliny Krzemowej w USA, ale też w innych krajach, w kręgach wielkich bossów z branży technologicznej, start-upów itp., którzy w jakimś sensie chcą w ten sposób przedłużyć swoje istnienie i żyć wiecznie.

Jak np. rosyjski miliarder Paweł Diurow, założyciel Telegrama, który od ponad 15 lat za darmo oferuje swoje nasienie, ma już ponad 100 biologicznych dzieci w 12 krajach i podobno chce więcej.

Musk to nieco inny przypadek. Diurow nigdy nie miał żony, a Musk miał i żony, i partnerki, i to one rodziły mu dzieci – oficjalnie w sumie trzy kobiety są matkami jego córek i synów.

Jednak nie sposób pominąć tu jego poglądów na temat dzietności, populacji, czy kryzysu urodzeń, które są bardzo jednoznaczne. A nawet niemal obsesyjne, tak często się z nimi obnosi na X i nie tylko. I zachęca do rodzenia dzieci.

"Jeśli ludzie nie będą mieli więcej dzieci, cywilizacja upadnie. Zapamiętajcie moje słowa" – ta wypowiedź obiegła cały świat w 2021 roku. Potem alarmował – że zbliża się załamanie demograficzne, że Ziemia jest niemal pozbawiona ludzi, że "zamiast uczyć strachu przed ciążą, powinniśmy uczyć strachu przed bezdzietnością" i że największym problemem, przed jakim stanie świat za 20 lat będzie spadek liczby ludności.

Albo: że "jeśli każde kolejne pokolenie inteligentnych ludzi będzie miało mniej dzieci, to prawdopodobnie będzie źle".

Co ciekawe, pronatalistą ma być też jego ojciec – Errol Musk, ojciec siedmiorga dzieci, z których najmłodsze ma 5 lat. Czyli jest o niemal 50 lat młodsze od jego najstarszego syna, Elona.

A zatem dzieci Muska. Co wiadomo o nich i o ich matkach?

5 dzieci Muska i Justine Wilson, kanadyjskiej pisarki, jego pierwszej żony

Para pobrała się w 2000 roku. W 2002 roku urodził się ich pierwszy syn, Nevada Alexander. Chłopiec zmarł w 10. tygodniu życia z powodu zespołu nagłej śmierci łóżeczkowej.

"Mój pierworodny syn zmarł w moich ramionach. Czułem bicie jego serca" – napisał Musk w mailu do "Business Insider India", który redakcja opublikowała. Po kilku miesiącach Justine Wilson wyznała jednak, że to ona trzymała dziecko, kiedy ich syn został poddany procedurze podtrzymania życia i gdy stwierdzono u niego śmierć mózgu.

Małżeństwo doczekało się jeszcze piątki dzieci:

w 2004 urodziły się bliźniaki: Griffin i Xavier Musk , które zostały poczęte przez zapłodnienie in vitro w 2006 roku urodziły się trojaczki: Kai, Saxon i Damian

Para rozwiodła się w 2008 roku.

Dziś Xavier to Vivian Jenna Wilson. Transpłciowa córka Elona Muska, chyba najbardziej znana ze wszystkich jego dzieci, choć unika medialnego rozgłosu. W tym roku skończy 21 lat. W 2022 roku przeszła proces korekty płci, gdy skończyła 18 lat zmieniła też imię i przyjęła nazwisko matki. Odcięła się również od ojca, od lat jest z nim w konflikcie.

Wiadomo, że Musk nie poparł korekty płci. W jednym z podcastów powiedział nawet, że "jego syn Xavier nie żyje" i że "został zabity przez wirusa przebudzonego umysłu". Publicznie krytykuje córkę. Zarzuca jej, że jest "komunistką", która nie chce z nim spędzać czasu.

W rozmowie z biografem Walterem Isaacsonem grzmiał, że "wirusem przebudzonego umysłu" zaraziła ją prywatna szkoła Crossroads School for Arts & Sciences w Santa Monica.

Córka miliardera oskarżyła go z kolei o nękanie w dzieciństwie. Przed sądem opowiadała, że ojciec nigdy jej nie wspierał. Przyznała też, że nie rozmawiała z nim od lat. "Nie mieszkam już z moim biologicznym ojcem ani nie chcę być z nim spokrewniona w żaden sposób, kształtem lub formą" – powiedziała.

Gdy Trump wygrał wybory, stwierdziła nawet, że nie widzi dla siebie przyszłości w USA.

Dzieci Muska unikają rozgłosu. Nie znajdziecie o nich wiele informacji w sieci. Oprócz krótkich wpisów i komentarzy ojca pod postami na X, w rodzaju: "Mój syn Saxon powiedział, że czuje, iż 2021 rok będzie dobrym rokiem. Zgadzam się. Uczyńmy, by tak się stało".

A oto np. Griffin. Takie zdjęcie pojawiło się na X 2024 roku, Musk zamieścił komentarz, informując, że jego najstarszy syn brał z nim udział w tym wydarzeniu:

I Damian. Pod nagraniem, jak gra na pianinie pojawił się tylko krótki komentarz Muska:

Po rozwodzie matką tych dzieci Elon Musk był związany z Talulah Riley i z Amber Heard. A potem pojawiła się wokalistka Grimes. Z nią Musk doczekał się trójki potomstwa.

Dzieci Muska i wokalistki Grimes

Zaczęli spotykać się w 2018 roku.

w 2020 roku urodził się syn X AE A-XII w 2021 roku urodziła się córka Exa Dark Sideræl w 2022 roku urodził się syn o imieniu Techno Mechanicus

Exę urodziła surogatka. Ponieważ jej starszy brat to X, ona otrzymała przydomek Y.

O Techno Mechanicusie, podobno zwanym Tau, świat dowiedział się z recenzji biografii Muska – jeszcze przed publikacją książki – która 9 września 2023 roku pojawiła się na łamach "New York Timesa".

Bez dwóch zdań to jednak mały X publicznie spędza z nim najwięcej czasu. A na nagraniach dostępnych w internecie widać, jak się dobrze bawią. Syn jest dosłownie przyklejony do Muska.

Tu podczas wiecu wyborczego Trumpa:

Tu podczas rozmowy z prawicowym publicystą Tuckerem Carslonem. Widać i słychać, że cała trójka ma niezłą zabawę. X jest śmiały i rezolutny. Musk cały czas się śmieje. Carlson pyta o imię, chłopiec płynnie odpowiada.

Tu ciekawostka. Syn Muska pierwotnie nosił imię X ​​Æ A-12, ale znaki "Æ" i "12" naruszały prawo Kalifornii, ponieważ nie były częścią angielskiego alfabetu. To zmusiło rodziców do zmiany imienia.

I jeszcze jedno nagranie, jak mały X nie chciał puścić ojca na wywiad i dosłownie uczepił się jego nogi. W zasadzie patrząc na dostępne w sieci nagrania wszędzie widać go albo na rękach u Muska, albo na kolanach, zawsze blisko.

Ostatnie pojawienie się chłopca w Białym Domu nie bardzo jednak spodobało się jego mamie. Okazało się, że Grimen nic o tym nie wiedziała.

– Nie powinien występować publicznie w ten sposób. Nie widziałam tego, dziękuję za ostrzeżenie. Ale cieszę się, że był grzeczny – stwierdziła matka chłopca. Jej słowa cytowały wszystkie media.

Dzieci Muska i dyrektorki operacyjnej Neuralink Shivon Zilis

w 2021 roku urodziły się bliźnięta Strider i Azure. Dzieci przyszły na świat dzięki in vitro w 2024 roku urodziło się ich trzecie dziecko

Shivon jest specjalistką od nowych technologii, znalazła się m.in. na liście "Forbes 30 under 30". I to ona szukała "dawcy dobrych genów". Nie była to żadna romantyczna relacja z Muskiem. Poznali się w OpenAI. Wcześniej pracowała m.in. w Tesli.

"On naprawdę chce, żeby mądrzy ludzie mieli więcej dzieci, więc mnie do tego zachęcił. Nie mogę wymyślić lepszych genów dla moich dzieci niż jego" – powiedziała w rozmowie z "Insider".

W jej mediach społecznościowych mnóstwo jest wpisów o dzieciach. Są też zdjęcia.

Dziecko Muska i Ashley St. Clair?

To ostatnia afera, którą żyją plotkarskie media. 26-letnia amerykańska pisarka i prawicowa influencerka Ashley St. Clair twierdzi, że we wrześniu 2024 roku urodziła dziecko Elona Muska. W dokumentach sądowych widnieje ono jako "R.S.C.". Jak wynika z doniesień medialnych, Musk miał go widzieć trzy razy.

Kobieta podobno milczała tyle czasu, by chronić jego prywatność. Musk nie odniósł się do tych doniesień. Jego córka Vivien poinformowała, że o 13. dziecku ojca dowiedziała się z Reddita.

