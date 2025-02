Fot. Associated Press/East News

Jak podaje DailyMail, ostatnie zdjęcie Gene'a Hackmana i Betsy Arakawy pochodzi sprzed roku. Para wówczas wyszła na ulice Nowego Meksyku , aby zjeść lunch w jednym z lokali pod nazwą Pappadeaux's Seafood Kitchen. Gdy przemierzali drogę do restauracji, aktor przytrzymywał się żony za jej ramię.

Nagła śmierć Gene'a Hackmana i Betsy Arakawy

27 lutego 2025 roku zastępcy szeryfa hrabstwa Santa Fe w Nowym Meksyku odwiedzili dom Gene'a Hackmana i Betsy Arakawy. Para została znaleziona martwa wraz ze swoim psem w ich rezydencji na terenie zamkniętego osiedla. – Jedyne, co mogę powiedzieć, to że jesteśmy w trakcie wstępnego śledztwa w sprawie przyczyn śmierci i czekamy na zatwierdzenie nakazu przeszukania – powiedział szeryf Adan Mendoza w rozmowie z "Santa Fe New Mexican".