Kultowy film z Eastwoodem poleci dziś w TV. Uchodzi za jeden z najlepszych

Clint Eastwood niezaprzeczalnie jest legendą Hollywood. Po westernie "Dobry, zły i brzydki" oraz kryminale "Brudny Harry" wielu widzów wymieni jako kolejny najbardziej znany tytuł z jego udziałem dramat "Gran Torino". To właśnie on poleci dziś w telewizji. Podpowiadamy, gdzie i o której go obejrzeć.