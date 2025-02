Chleb długo pozostanie świeży i chrupki. Wystarczą dwie kostki w chlebaku Fot. PIOTR DZIURMAN/REPORTER/EastNews

Chleb długo pozostanie świeży i chrupki. Wystarczą dwie kostki

Chleb czerstwieje głównie dlatego, że skrobia zawarta w mące ulega procesowi retrogradacji. Oznacza to, że w miarę upływu czasu pieczywo traci wilgoć, przez co staje się twarde i nieprzyjemne w smaku. Proces ten zachodzi szybciej w niskich temperaturach, dlatego przechowywanie chleba w lodówce nie jest dobrym pomysłem.

Z kolei pleśnienie chleba to efekt działania grzybów i bakterii, które rozwijają się w ciepłym i wilgotnym środowisku. Szczególnie w zamkniętym chlebaku może panować podwyższona wilgotność, sprzyjająca rozwojowi pleśni. Na szczęście można temu łatwo zapobiec, stosując cukier.

Jak działa cukier w chlebaku?

Cukier ma właściwości higroskopijne, co oznacza, że skutecznie pochłania wilgoć z otoczenia. Dzięki temu zmniejsza poziom wilgotności wewnątrz chlebaka, co spowalnia rozwój pleśni i zapobiega szybkiemu czerstwieniu chleba. Dodatkowo, cukier neutralizuje nieprzyjemne zapachy, które mogą pojawić się w zamkniętym pojemniku na pieczywo.

Aby skorzystać z tego sposobu, wystarczy wrzucić do chlebaka dwie lub trzy kostki cukru. Warto je umieścić w rogu pojemnika lub w małej miseczce, aby uniknąć bezpośredniego kontaktu z chlebem. Co kilka dni warto sprawdzać stan cukru – jeśli zacznie się zbrylać, oznacza to, że wchłonął wilgoć i należy go wymienić na nowy.

Inne sposoby na przedłużenie świeżości chleba

Oprócz stosowania cukru istnieje kilka innych metod, które mogą pomóc w dłuższym przechowywaniu chleba: