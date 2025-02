Wir polarny nawiedzi Polskę już wkrótce. "Na niebie pojawią się dziwaczne chmury"

Polarne chmury stratosferyczne to rzadkie dla naszego regionu i niezwykle ciekawe zjawisko atmosferyczne, które już na początku marca ma się pojawić na polskim niebie. Co to dla nas oznacza, oprócz ładnych widoczków? Zwykle siarczyste mrozy, ale tym razem się na to nie zapowiada. Przynajmniej nie przy samej ziemi.