Margot Robbie to jedna z najpopularniejszych aktorek swojego pokolenia. Kreacje Australijki w takich filmach jak "Wilk z Wall Street", "Gorący temat", "Legion samobójców" czy "Barbie" potwierdziły jej talent i udowodniły, że gwiazda potrafi z łatwością odnaleźć się w różnych gatunkach. Jednak to właśnie rola w filmie "Ja, Tonya" przyniosła jej pierwszą nominację do Oscara i jest przez wielu uznawana za najlepszą w jej karierze.