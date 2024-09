Najlepsze biografie według widzów (RANKING)

7. Lawrence z Arabii

Ocena na IMDb: 8,3/10 (z ponad 319 tys. głosów) Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 93 proc. Ocena polskich widzów na Filmwebie: 7,6/10 Gdzie obejrzeć? Red.Go

6. Hamilton

Ocena na IMDb: 8,3/10 (z ponad 118 tys. głosów) Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 98 proc. Ocena polskich widzów na Filmwebie: 8,6/10 Gdzie obejrzeć? Disney+

5. Oppenheimer

Ocena na IMDb: 8,3/10 (z ponad 793 tys. głosów) Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 93 proc. Ocena polskich widzów na Filmwebie: 7,9/10 Gdzie obejrzeć? SkyShowtime

"Oppenheimer" w reżyserii Christophera Nolana ("Memento" i "Interstellar") zgarnął aż siedem Oscarów, w tym za "najlepszy film" i "najlepszego aktora pierwszoplanowego", czyli Cilliana Murphy'ego ("Peaky Blinders"). Fabuła filmu, którego scenariusz powstał na kanwie nagrodzonej Pulitzerem książki "Oppenheimer. Triumf i tragedia ojca bomby atomowej" Kaia Birda i Martina J. Sherwina opowiada historię genialnego fizyka J. Roberta Oppenheimera i prowadzonego przez niego Projektu Manhattan – doprowadził on do stworzenia bomb, które zrzucono potem na Hiroszimę i Nagasaki.

4. Amadeusz

Ocena na IMDb: 8,4/10 (z ponad 434 tys. głosów) Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 89 proc. Ocena polskich widzów na Filmwebie: 8,1/10 Gdzie obejrzeć? Amazon Prime Video

3. Pianista

Ocena na IMDb: 8,5/10 (z ponad 930 tys. głosów) Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 95 proc. Ocena polskich widzów na Filmwebie: 8,3/10 Gdzie obejrzeć? TVP VOD

2. Chłopcy z ferajny

Ocena na IMDb: 8,7/10 (z ponad 1,3 mln głosów) Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 95 proc. Ocena polskich widzów na Filmwebie: 8,3/10 Gdzie obejrzeć? Netflix

"'Chłopcy z ferajny' to najlepszy film o finansowej pokusie, jaki kiedykolwiek nakręcono" – napisał w recenzji David Denby z amerykańskiego dwutygodnika "New York". "Złożony, ironiczny i niepokojący film Scorsesego to mistrzowskie osiągnięcie" – dodał Kirk Honeycutt z czasopisma "The Hollywood Reporter".