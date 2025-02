W rodzinnej Kossakówce, gdzie dorastała, zwierzęta były stałym towarzyszem jej życia. To one zastępowały jej rówieśników, a ona troszczyła się o nie, opatrując ich rany, karmiąc, a potem wypuszczając na wolność. W Puszczy Białowieskiej, w leśniczówce Dziedzince, poznała fotografa Lecha Wilczka. Ich pasja do natury połączyła ich na całe życie. Wspólnie pielęgnowali miłość do przyrody, której Kossak była wierna do ostatnich dni w 2007 roku.