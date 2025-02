Benzyna za 5 zł za litr w 2025 roku? Tak, ale tylko przez chwilę i na jednej stacji Avia Fot. www.facebook.com/AVIAStacjaPaliw

Obecnie chyba nigdzie w Polsce nie zatankujemy benzyny za mniej niż 6 zł. Przynajmniej tej 98-oktanowej. Jak to się mówi: tanio już było. Stacje paliw starają się przyciągać klientów różnymi promocjami, a jedna z nich już wręcz "legendarna". Mowa o akcji sieci Avia.

Avia ma szwajcarskie korzenie i powstała niemal 100 lat temu. Marka jest znana w Europie, w Polsce może trochę mniej, a na pewno nie aż tak jak Orlen, BP czy Shell. Obecnie w naszym kraju ma ponad 140 stacji.

Jeśli nawet nie słyszeliście o tej sieci, to możliwe, że natknęliście się na nagłówki i posty z promocją na tankowanie za 4,99 zł/litr. To prawdę, jest taka, nawet w tym momencie, jak to piszę. Jednak to informacja niepełna.

Za tyle jest benzyna 95 i olej napędowy na jednej stacji Avia w... Małkini Górnej (woj. mazowieckie). I mało tego, promocja jest tylko między godziną 16 a 18, zatem za chwilę się kończy. Ponadto trzeba mieć aplikację AVIA GO. Do tego można zatankować jednorazowo maksymalnie 50 litrów, więc nie liczmy, że sobie zrobimy wielkie zapasy do kanistrów.

Z promocji więc może skorzystać naprawdę niewiele osób. Jednak nie ma co się załamywać. Tydzień temu (20 lutego) podobna promocja była na stacji w Tarnowie, a 2 tygodnie temu (13 lutego) w Częstochowie. Czasem jednego dnia akcja jest na dwóch stacjach, tak np. w było 9 stycznia w Łodzi.

