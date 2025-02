Mieszkam w pobliżu ulicy Ordona i widzę, co się tam dzieje. Na razie od kilkunastu miesięcy w całej okolicy trwa przebudowa wszystkiego, co możliwe. W naTemat pisaliśmy dwa lata temu, jak skutecznie zamieniono całe osiedle... w lej po bombie . A bardziej serio, w drogową pułapkę.

"Tragedia na Ordona. Nie żyje 14-latek"

Takie nagłówki pojawiły się w mediach 3 stycznia. Kierujący busem potrącił nastolatka na oznakowanym przejściu dla pieszych. Następnie uciekł z miejsca wypadku – nie udzielił pomocy 14-latkowi. Chłopiec w ciężkim stanie trafił do szpitala, jednak nie udało się go uratować.

Za kierownicą busa siedział 43-letni Andrzej K . Był wcześniej karany, miał zatrzymane prawo jazdy i sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Prokuratura podkreślała, że nie ma dowodów, by w chwili wypadku kierowca był pijany. Ale to teraz bez znaczenia. Chłopak nie żyje, bo zabił go drogowy recydywista.

Ale Ordona to specyficzne miejsce, na co sam zwracam uwagę. I niestety, śmierć młodego chłopaka nie działa na naszą wyobraźnię. Albo inaczej – działała przez chwilę. Dzisiaj nic już nie daje kierowcom do myślenia, by tam zwolnić. Kiedy są korki, tak naprawdę jest bezpieczniej, bo... wszyscy stoją. Wystarczy, że pojawi się luka i sporo kierowców lubi nagle przyspieszyć. A tam co chwilę ktoś próbuje przejść na drugą stronę ulicy.