Stare ubrania i buty możemy wysłać za darmo paczkomatem InPostu. Muszą być jednak w dobrym stanie Fot. Piotr Kamionka/REPORTER

Do tej pory zużyte, niepotrzebne ubrania mogliśmy wyrzucać do koszy na śmieci oznaczonych jako "zmieszane". Jednak od 1 stycznia to jest niezgodne z prawem. I jak to zwykle bywa z przepisami dt. segregacji odpadów: jest to utrapienie dla zwykłych ludzi, którzy chcą dbać o planetę o nazwie Ziemia.

Oczywiście sama zmiana przepisów jest słuszna. Kupujemy ubrania na kilogramy (roczna średnia europejska na osobę to 26 kilo). Większość trafia potem na wysypiska lub jest spalana (a że dużo ciuchów jest z tworzyw sztucznych, to do tego emitowane są szkodliwe substancje do atmosfery).

Tylko 1 proc. ubrań nadaje się do recyclingu. Kiedy jednak trafiają do pojemników na odpady zmieszane, przestają się do tego nadawać.

"Ponieważ pochłoną wilgoć i brud z innych odpadów i nie będą nadawały się do żadnego procesu ich przetworzenia. Mokre tekstylia źle się rozdrabniają oraz mają gorsze parametry po rozdrobnieniu (wilgoć)" – tłumaczył Monika z profilu "pani_od_odpadów".

Od nowego roku nie możemy marnować ubrań (ale i butów, pluszaków i innych tekstyliów) w ten sposób. I tu pojawia się problem. Gdzie je wyrzucić?

Jeśli nie są to podziurawione, brudne rzeczy, tylko po prostu używane, ale w dobrym stanie to możemy je wrzucić do kontenerów PCK lub specjalnych koszy na tekstylia ustawianych w miastach.

Takich koszy na stare ubrania nie jest jednak za dużo. W przeciwieństwie do paczkomatów, które są nawet w niewielkich miejscowościach. Stąd InPost postanowił dodać do swoich EKOzwrotów również możliwość oddawania ubrań i butów. Przesyłka jest za darmo, ale jest jeden warunek:

"Przedmioty, które wysyłasz EKOzwrotami, powinny być w dobrym stanie, bo wtedy najlepiej mogą się komuś przysłużyć. Te w nieco gorszym stanie postaramy się wykorzystać, np. poprzez odzyskanie części surowców i nadanie im drugiego życia" – czytamy na stronie InPostu.

Jak nadać EKOzwrot? Można to zrobić apce InPost Mobile oraz na stronie szybkich zwrotów. Potem wystarczą 3 kroki, które wyjaśnia firma:

Spakuj rzeczy, które chcesz oddać - zrób to świadomie: nie wysyłaj jednej koszulki w dużym kartonie – lepiej zbierz większą paczkę. Wygeneruj kod nadania. Jeśli nadajesz EKOzwrot w apce, wybierz "Nowa przesyłka", "Zwróć", a następnie kliknij zielony przycisk "Oddaj do Fundacji". Umieść kod na paczce. Wyślij ją bezpłatnie w najbliższym urządzeniu Paczkomat®.

Może w ten sposób oddać również książki, zabawki i artykuły dziecięce, telefony, tablety, laptopy, małe AGD i elektronarzędzia.

"Dzięki współpracy z Fundacją Odzyskaj Środowisko, Twoja paczka może trafić do: domów samotnych matek, domów dziecka, bibliotek, świetlic środowiskowych czy schronisk dla zwierząt" – zapewnia firma.