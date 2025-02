Ciągle też coś się zmienia. Np. od tego roku nie możemy już wyrzucać starych ubrań, bielizny czy tekstyliów do koszy na odpady zmieszane. Służą do tego inne miejsca, o których napisałem tutaj .

Gdzie wyrzucić woreczki po gotowanym ryżu i kaszy? Do odpadów zmieszanych

Zasady wyrzucania plastikowych woreczków po ryżu się nie zmieniły, ale nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę, że nie powinny trafiać do pojemników na plastik i metal. Dlaczego? Choć są wykonane z tworzywa sztucznego (często zawierającego potencjalnie szkodliwy bisfenol A ), to nie nadają się do recyklingu. Dlatego ich miejscem jest kosz na odpady zmieszane.

Brak logiki w tym rozwiązaniu może budzić frustrację, ale niestety tak właśnie to działa. Co więcej, dotyczy to tylko torebek po ugotowanym ryżu i kaszy. Jeśli kupujemy ryż w zwykłym worku (czyli niepodzielony na porcje), to może wrzucić do pojemnika na plastik. I bądź tu mądry.