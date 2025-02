Po co taka zmiana? Było to nieekologiczne. Dobrze wiemy ile powstanie ubrań i jak często je niektórzy zmieniają garderobę. Jak tłumaczyła Anita Sowińska, wiceministra klimatu, przeciętny Europejczyk kupuje rocznie aż 26 kg ubrań, z czego większość trafia na wysypiska lub jest spalana. Zaledwie 1 proc. tekstyliów podlega recyklingowi. Wyrzucanie na wysypiska, zakopywanie czy co gorsza, palenie ich, było szkodliwe dla środowiska, bo wiele z nich jest wyprodukowanych z syntetycznych materiałów ( poliester, elastan ). Jeśli z kolei trafią do pojemników na odpady zmieszane, w ogóle przestają być przydatne w recyclingu.

Gdzie wyrzucać stare i zniszczone ubrania, bieliznę, buty i inne tekstylia? Do specjalnych kontenerów lub w PSZOK-ach

Od 1 stycznia mają obowiązek przyjmować również tekstylia (więc nie tylko ubrania, ale i buty, ręczniki czy kocyki dla zwierząt itd.) Adresy najbliższych PSZOK-ów znajdziecie w internecie. Nie opłaca się do nich wędrować z jedną skarpetką, więc najlepiej jest zrobić gruntowne porządki w domach, zebrać stare rzeczy do jednego worka i dopiero wtedy się tam udać.

Co grozi teraz za wyrzucenie starych majtek do złego kosza? W teorii grozi za to 500 zł mandatu. Musielibyśmy być jednak złapani na gorącym uczynku przez straż miejską, co jest raczej niewykonalne. Jeśli jednak np. osiedle notorycznie łamanie zasady, to gmina może nałożyć karę na podwyższenie opłat za śmieci nawet o 400 proc. Lepiej więc tego przestrzegać.