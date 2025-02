Ostatnie zmiany w " Familiadzie " to efekt roszad wśród producentów. Za realizację programu nie odpowiada już firma Astro, która robiła to przez ostatnie 30 lat, a polski oddział koncernu Fremantle. Oprócz tego zmieniono miejsce i wygląd studia nagraniowego, które teraz mieści się w nowej hali zdjęciowej przy ul. Woronicza 17.

Pokazano nową czołówkę "Familiady"

"Mam nadzieję, że to taki przyspieszony prima aprilis"; "Masakra… Stara czołówka jest o wiele lepsza"; "Jak już poprawialiście, to te animacje mogły wyglądać bardziej profesjonalnie"; "Szkoda, mnie się średnio podoba" – pisali internauci w komentarzach. Z kolei produkcja dodała: "pamiętajcie, że serce i duch programu się nie zmienia. To Karol Strasburger, to nasi uczestnicy, to przede wszystkim wy, drodzy widzowie".