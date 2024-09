Strasburger wspomina pierwszy odcinek

– O ile dobrze pamiętam nagrania trwały cały dzień, a nawet nie wiem, czy nie dwa dni. Trwało to strasznie długo. Nikt nie wiedział w ogóle, o co chodzi, łącznie z operatorami, realizatorami no i przede wszystkim ze mną. Odcinek był wtedy w jakiś sposób reżyserowany: to znaczy ja miałem teksty napisane, które miałem powiedzieć, rodziny miały teksty, które miały obowiązywać z ich strony. To nie wychodziło dobrze – ocenił.