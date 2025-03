Zdarzenie opisuje m.in. "Gazeta Wrocławska" . Incydent wydarzył się w nocy z czwartku na piątek. Służby wezwano do mężczyzny, który został zabrany z jednej z dróg w Legnicy.

Incydent w szpitalu w Legnicy. Rannych jest dziewięć osób

– Prosił on o pomoc, jednak był skrajnie pobudzony i zdezorientowany, nie potrafił logicznie odpowiadać na pytania, nie wiedział, gdzie się znajduje ani jak tam trafił – powiedziała "GW" kom. Jagoda Ekiert, oficer prasowa Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy.

Mężczyzna trafił do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego – na SOR. Tam przez kilka godzin był unieruchomiony oraz przypięty pasami do łóżka.

Kolejne zgłoszenie trafiło do policji w piątek około godziny 9:30 – tym razem ze szpitala. Okazało się, że po odpięciu pasów, co było niezbędne do przeprowadzenia badań, mężczyzna znów stał się agresywny.