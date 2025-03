Kto nie lubi spektakularnych promocji? Wielkie obniżki zawsze przyciągają tłumy, ale często okazuje się, że mają one swoje ograniczenia. Tym razem nie jest inaczej. Biedronka przygotowała atrakcyjną akcję rabatową, w której przy zakupie minimum trzech produktów z wybranych kategorii można skorzystać ze zniżki aż 70 proc. na każdy wybrany produkt.

Dzienny limit zakupowy wynosi dziewięć najtańszych produktów, a promocja obejmuje m.in. zabawki, artykuły przemysłowe, tekstylia i akcesoria domowe. Warunkiem skorzystania z rabatu jest posiadanie karty Moja Biedronka . Jednak mimo szerokiego wyboru, nie wszystkie produkty w tych kategoriach zostały objęte obniżką, co może rozczarować część klientów.

Promocja na zabawki w Biedronce. Fani LEGO będą rozczarowani

Choć oferta wygląda atrakcyjnie, nie obejmuje ona wszystkich produktów dostępnych w Biedronce . Z promocji wyłączone zostały między innymi klocki i pojemniki LEGO, co z pewnością nie ucieszy fanów tych kultowych zestawów.

Dodatkowo obniżka, która obowiązuje tylko dziś – 1 marca i nie obejmuje również papieru ksero, produktów Nac Smart, marek Dafi, Gardenic Expert i Gatta, ekspresów Delta, książek oraz pluszaków Gangu Produkciaków. Oznacza to, że choć promocja daje wiele możliwości na tanie zakupy, osoby liczące na rabat na LEGO mogą być zawiedzione.

Poluj na promocje w Biedronce – to się opłaca

Nie da się ukryć, że promocje w Biedronce zawsze cieszą się ogromnym zainteresowaniem . To świetna okazja na oszczędności, zwłaszcza jeśli szukasz tanich zabawek czy artykułów przemysłowych. Ale jak zawsze – warto doczytać szczegóły oferty, aby uniknąć niepotrzebnych kłótni i sporów przy kasie.

Tym razem fani LEGO mogą być nieco rozczarowani, jednak dla innych klientów nadal jest to szansa na udane zakupy. Należy jednak upewnić się, co faktycznie obejmuje promocja, by uniknąć niemiłej niespodzianki!