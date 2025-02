Woda toaletowa i perfumowana to nie perfumy. Oto jak je odróżnić i co lepiej kupić

Często słowa "perfumy" używamy w odniesieniu do... wszystkiego co pachnie. Wody toaletowej, perfumowanej, kolońskiej czy mgiełki do ciała. Tymczasem kosmetyk musi spełnić określone kryteria, by można go określić mianem perfum. Czym te wszystkie zapachy się od siebie różnią? Stężeniem olejków zapachowych. A co za tym idzie – trwałością i ceną. Który najlepiej wybrać?