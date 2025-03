Śmierć Gene'a Hackmana i jego żony Betsy Arakawy jest nadal badana, o czym informował w piątek szeryf hrabstwa Santa Fe w Nowym Meksyku w USA . W swoim oświadczeniu szeryf Adan Mendoza zaznaczył, że testy na obecność tlenku węgla w ciałach Hackmana i Arakawy dały wynik negatywny, co opisuje magazyn Variety.

Hackman najpewniej zmarł 17 lutego

Mendoza ujawnił również, że rozrusznik serca Hackmana zarejestrował "ostatnią aktywność" 17 lutego, co sugeruje, że to właśnie tego dnia zmarł aktor. Dodał jednak, że wciąż nie jest to pewne. Nie jest także jasne, w jakiej kolejności para zmarła.