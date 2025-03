Kolejny incydent z samolotem. Zapaliło się skrzydło maszyny

Z informacji w mediach w USA wynika, że został uszkodzony jeden z silników Boeinga 767, który miał lecieć z New Jersey do Indianapolis. Na szczęście ogień nie rozprzestrzenił się na całą maszynę, obejmując jedynie silnik.

W ostatnim czasie było więcej wypadków lotniczych. 19 lutego w stanie Arizona w USA zderzyły się dwa samoloty. Jak podał wówczas lokalny portal KING9, w środę (19 lutego) na lotnisku Marana doszło do katastrofy małego samolotu pasażerskiego. Służby podały, że doszło do zderzenia awionetki z innym samolotem. Dwie osoby zginęły w tym zdarzeniu.

Z kolei pod koniec stycznia w Waszyngtonie w USA doszło do dużo bardziej tragicznego wypadku lotniczego. Samolot pasażerski linii PSA Airlines zderzył się w powietrzu z wojskowym śmigłowcem Black Hawk. W wyniku kolizji maszyna spadła do rzeki Potomak w stolicy USA. Zginęli wszyscy pasażerowie obu maszyn – 64 osoby z pokładu samolotu i trzy osoby z helikoptera.

Poważny wypadek miał miejsce również w lutym w Kanadzie. 17 lutego doszło do katastrofy samolotu pasażerskiego na międzynarodowym lotnisku Toronto Pearson w Kanadzie. Samolot przy lądowaniu przewrócił się i upadł dachem do dołu. Wybuchł wówczas pożar. Był to samolot linii Delta Airlines, który przyleciał z Minneapolis (USA). 21 osób trafiło wówczas do szpitala – dwie były w stanie krytycznym.