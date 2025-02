Jak na taniego przewoźnika przystało, Ryanair nie ułatwia życia swoim pasażerom. Od wielu miesięcy śmiał się na różnych kanałach z osób, które próbowały przechytrzyć ich sposoby na wnoszenie na pokład dodatkowego bagażu. Teraz jednak to przewoźnik uśmiecha się, patrząc na efekt restrykcyjnej polityki bagażowej.

Nie chciał płacić Ryanairowi za niewymiarowy bagaż. Postanowił go zdemolować

Ofiarą tych wzmożonych kontroli padł jeden z pasażerów, który planował kilka dni temu polecieć do Malagi. Nagranie prawdopodobnie uwieczniono na lotnisku w Palmie na Majorce , gdzie zaledwie dwa dni wcześniej był jego autor.

Krótki filmik, który doczekał się ponad 300 tys. wyświetleń, pokazuje, jak pasażer wyłamuje siłą kółka w swojej walizce tylko po to, żeby weszła ona do sortera. Tylko walizki, które się tam zmieszczą, spełniają warunki przewoźnika. Jeżeli natomiast walizka choć trochę odstaje lub nie mieści się w skrzynce, wówczas pasażer musi zapłacić ok. 250 zł za zbyt duży bagaż.