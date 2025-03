Polska koprodukcja Dziewczyna z igłą niestety bez Oscara. Ale jest jeden rodzimy akcent

W tym roku Polska nie miała szansy na Oscara za najlepszy film, ale nasza koprodukcja "Dziewczyna z igłą" została wyróżniona w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Choć film Magnusa von Horna przegrał z "I'm Still Here" z Brazylii, to nasz kraj ma (mały) powód do triumfu.