Gdzie trzymać miód? Drzwi lodówki są lepsze niż szafka w kuchni. Fot. Bartosz KRUPA/East News

Nie wszyscy mają komfort trzymania słoików miodu w chłodnej spiżarni lub piwnicy. Mieszkając w bloku, często nie mamy dostępu do takich pomieszczeń. Pozostaje więc kuchnia i tu rodzi się pytanie: gdzie go postawić?

Wielu z nas trzyma słoik po prostu w szafce, bo wiele razy słyszeliśmy, że lodówka to nie jest najlepsze miejsce. To prawda, chowanie go głęboko na półce nie jest dobrym pomysłem, bo jest tam po prostu za zimno, co np. przyspiesza jego krystalizację. Co innego... drzwi lodówki.

Gdzie trzymać miód? Drzwi lodówki są lepsze niż szafka w kuchni

To jedno z miejsc, które poleca Wojciech Margowniczy, który w internecie jest znany jako Pszczelarz z Wąchocka. Na jednym z filmików przypomina, że szafki w kuchni nie nadają się do przechowywania miodu. Lepszym rozwiązaniem jest półka na drzwiach lodówki.

Najlepsza temperatura do przechowywania miodu to mniej niż 18 stopni Celsjusza. – Także raczej drzwi lodówki, jakaś spiżarka, piwniczka, niż szafka w kuchni, a nie daj Boże szafka obok kuchenki gazowej, gdzie pary, z tego co się gotuje, nagrzewają szafkę i miód w środku – wyjaśnił.

Ponadto pszczelarz radzi, by słoik był zawsze szczelnie zamknięty. Wbrew pozorom miód to sucha substancja, która ma w sobie niewiele wody, więc jeśli będzie stał otwarty, to zacznie wchłaniać wodę i zapachy z otoczenia.

Na innym nagraniu pokazał też, co się dzieje, gdy miód, w tym wypadku rzepakowy, jest trzymany na blacie w kuchni. Na nagraniu widać, że ma zupełnie inną (bardziej miękką) konsystencję niż ten przechowywany w chłodniejszym magazynku.

Niektórzy internauci nie zgadzają się z tym, by trzymać miód w lodówce, bo jest w niej po prostu za zimno. Pszczelarz z Wąchocka jednak odpowiada im, że drzwi lodówki to dobre miejsce, bo producenci tego sprzętu twierdzą, że w tym miejscu jest 15 stopni Celsjusza.

– Więc rewelacyjne miejsce do przechowywania miodu. Na pewno jest to lepsze miejsce niż szafka w kuchni, gdzie są niekiedy wysokie temperatury i dochodzi do przegrzewania tego produktu albo wielokrotnego rozpuszczania – zapewnił.

