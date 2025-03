Takie tajemnicze znaki można zobaczyć na drzewach w polskich lasach. To nie sprawka bobrów

W lasach czasem możemy napotkać okaleczone pnie drzew, niekiedy wręcz ogołocone z kory i obumierające. Pierwsza myśl: to musiały być bobry. Kiedy jednak dokonamy głębszej analizy, to zrozumiemy, że przecież nie są aż tak duże i raczej tak wysoko nie skaczą. Czyżby więc to było dzieło ludzkie? Akurat w tym wypadku to sprawka innych istot.