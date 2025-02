"Ryba zagłady" sama wypłynęła na brzeg morza. Ludzie wierzą, że to oznaka kataklizmu

Na plaży El Quemado w Meksyku 10 lutego pojawił się wstęgor królewski, co wywołało wiele spekulacji, ponieważ zazwyczaj zamieszkuje on głębiny morskie. Nazywany "rybą zagłady" lub "królem śledziowym" gatunek zadziwił plażowiczów, którzy starali się pomóc mu wrócić do morza. Mimo to, ryba wciąż próbowała wrócić na brzeg. Według japońskich wierzeń to fatalny omen.