W polskich lasach pojawiły się zielone siatki porozwieszanie tuż przy gruncie. Leśnicy z Lasów Państwowych tłumaczą, do czego służą i dlaczego nie należy ich zrywać.

Do czego służą siatki rozwieszone w lasach? fot. Lasy Państwowe / P. Kosmala

Miłośnicy spacerów po lasach w najbliższym czasie mogą nieco się zdziwić tym, na co mogą trafić pomiędzy drzewami. Na wielu zalesionych terenach rozwieszono bowiem tajemniczo wyglądające, specjalne zielone siatki.

Teorii na temat tego, do czego służą, może być wiele. Niektórzy sądzili, że są to pułapki na zwierzęta, inni z kolei, że to forma ochrony ściółki leśnej, tylko nie do końca było wiadomo przed czym, lub przed kim.

Z wyjaśnieniami przyszli na szczęście leśnicy z Lasów Państwowych, którzy w poście na Facebooku opisali, do czego dokładnie służą owe siatki.

Drzewa, pomiędzy którymi są rozwieszane, to konkretnie buki. Cała operacja ma miejsce po to, aby zebrać ich cenne nasiona, tzw. bukiew, które bez siatek wylądowałyby pomiędzy innymi roślinami. Wykonywana jest tylko w lasach, w których drzewa wykazują się niezwykłą zdrowotnością oraz najlepszymi cechami pokroju.

Działanie ma wspierać inicjatywę, która zakłada, aby przyszłe pokolenia lasów powstawały wyłącznie z wysokiej jakości, wyselekcjonowanych nasion buków.

Zebrane w ten sposób nasiona trafiają do szkółek leśnych, gdzie później są zasadzane i odpowiednio zaopiekowane przez pracowników. Po upływie roku lub dwóch sadzonki wyjeżdżają ze szkółki gotowe do zalesienia nowych terenów lub odnawiania tych już istniejących.

Leśnikom zależy na tym, aby przyszłe pokolenia lasów powstawały z najlepszych jakościowo nasion, będących potomstwem najzdrowszych i "najsilniejszych" drzew. Ta wrodzona odporność jest szczególnie ważna w obliczu postępujących zmian klimatu i roli, jaką odgrywają lasy w ich łagodzeniu. Lasy Państwowe Tłumaczył jeden z leśników

Lasy bukowe w Polsce zajmują aż 14 procent jej całkowitej powierzchni. Część z nich, na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, jest buczynami o charakterze pierwotnym, dzięki czemu zostały wpisane w 2021 roku na listę chronionych obszarów przyrodniczych UNESCO.

