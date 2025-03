W praktyce oznacza to, że pracodawcy nie będą mogli oferować podstawy wynagrodzenia niższej niż aktualna płaca minimalna , a dodatkowe świadczenia – takie jak premie czy dodatki – nie będą już mogły być wykorzystywane do jej uzupełniania.

Tyle wyniesie płaca minimalna w kolejnych latach

2026 r. – średnia pensja 9218 zł, płaca minimalna: 5070 zł 2027 r. – średnia pensja 9748 zł, płaca minimalna: 5361,4 zł 2028 r. – średnia pensja 10269 zł, płaca minimalna: 5648 zł

Jak pisaliśmy w naTemat.pl, zgodnie z wrześniowym Rozporządzeniem Rady Ministrów, od 1 stycznia 2025 roku płaca minimalna wzrosła do 4666 zł brutto, co daje około 3510,92 zł netto. Oznacza to wzrost dochodu pracowników na najniższej krajowej o około 249 zł miesięcznie, czyli 2988 zł rocznie. Wzrosła także minimalna stawka godzinowa – z 28,10 zł brutto do 30,50 zł brutto.